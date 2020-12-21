Microsoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионов

Компания Microsoft намерена инвестировать более $500 млн в развитие облачных сервисов в Украине. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в фейсбуке.

Что известно

Президент Владимир Зеленский встречался с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом в ноябре этого года.

В ходе встречи глава государства предложил Смиту совместную разработку системы для проведения выборов в стране в электронном формате.

Предыстория

Ранее руководитель « Microsoft Украина» Ян Питер де Йонг заявлял, что в течение двух лет в компании поставлены амбициозные цели: каждый год расти в облачном секторе на 50%.