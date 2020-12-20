Интернет станет в Украине намного дороже

Вскоре Интернет в Украине может стать привилегией не бедных людей. В нашей стране могут резко подорожать услуги провайдеров. Это произойдет, если парламент примет законопроект № 3014 "Об электронных коммуникациях" и учтет президентские поправки к нему, пишет gsminfo.

Поправки, предложенные президентом к этому законопроекту, не только резко сужают свободу граждан, но еще и являются посягательством на наши кошельки, поскольку Интернет может очень сильно подорожать. Специалисты объяснили, в чем суть проблемы.

В законопроекте, который и так нельзя было назвать благоприятным для провайдеров, появились два пункта, которые были восприняты всеми участниками рынка интернет-услуг резко негативно.

Первый пункт позволяет спецслужбам следить за любым гражданином. Причем для этого не нужно будет разрешение суда. Слежку могут установить и без него.

Второй пункт обязывает провайдеров Интернета обзавестись такими средствами слежения – естественно, за свои деньги.

Это оборудование для слежки чрезвычайно дорогостоящее. Его цена составляет свыше 100 миллионов долларов. Причем, как говорят эксперты, одного комплекта будет недостаточно. Необходимы разные устройства для разных служб: СБУ , НАБУ, ГБР, службы разведки и налоговой службы.

Сегодня в Украине насчитывается более шести тысяч провайдеров и телеком-операторов, которые предоставляют провайдерские услуги. Естественно, что далеко не все из них являются финансовыми гигантами, способными потянуть такие расходы. Если их заставят это сделать, они неизбежно разорятся.

Таким образом, крупные игроки просто поглотят их и станут монополистами на этом рынке. А уж монополисты смогут заломить за Интернет такую цену, какую захотят. Тем более, что им нужно будет "отбить" стоимость оборудования для слежки за нами. Таким образом, Интернет может подорожать для нас, пользователей, не на какие-то проценты, а в несколько раз.

Говорят, это уже не первая попытка спецслужб добиться права на слежку за кем-либо без разрешения суда. Если этот закон примут, они получат неограниченную власть над нами, смогут вторгаться в нашу жизнь, контролируя наше присутствие в сети Интернет. Украина сделает огромный шаг к тоталитарному государству. Причем, для спецслужб откроются такие возможности, что, узнай об этом их предшественники из КГБ, им бы осталось лишь нервно курить в сторонке. Вся надежда на то, что Рада не примет закон в таком виде.