Мороз, снег и ветер не смогли навредить работе спутникового интернета SpaceX Starlink — скорость достигает 175 Мбит/с

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX предоставляет пользователям высокие скорости, достигающие 175 Мбит/с даже при сильном ветре, глубоком снеге и отрицательных температурах. Пользователи бета-теста SpaceX разместили фотографии и видео в сообществе Reddit Starlink, доказывающие, что терминал Starlink способен работать в экстремальных погодных условиях, и в некоторых случаях даже быстрее обычного.

Глава SpaceX Илон Маск (Saul Martinez/Getty Images)

Терминал входит в комплект Starlink, который также включает штатив и роутер Wi-Fi и стоит $499 (не считая ежемесячной платы в $99). В электронном письме от 26 октября SpaceX сообщила, что пользователям публичного бета-теста сети, состоящей сейчас из почти 900 спутников на низкой околоземной орбите, следует ожидать скорости загрузки от 50 до 150 Мбит/с.

Судя по тому, что пользователи сообщали в Интернете за последнюю неделю, кажется, что на качество связи Starlink не оказывает значительного влияния даже ветреная погода или сильные осадки.

Снег тает на тарелке Starlink при минусовых температурах (анонимный источник)

Один пользователь, проживающий на севере США , сообщил Business Insider в понедельник, что скорость его интернета Starlink в среднем на 20 Мбит/с, когда температура опускается до ?11 °C. «Сегодня утром у меня средняя скорость загрузки около 175 Мбит/с, тогда как раньше она была около 150–160 Мбит/с», — отметил он.

Почти все пользователи, которые сообщили о своих показателях скоростей в ноябре в сообществе Reddit Starlink, указывают, что получают скорость загрузки выше 150 Мбит/с. А самый высокий показатель в 208,63 Мбит/с был зафиксирован в Сиэтле.

Один из бета-тестеров разместил шесть тепловизионных изображений, на которых видно, что температура на поверхности терминала находится в диапазоне от 0 до 4,5 °C, то есть снег, падающий на него, тает.

Тепловидение: при температуре окружающей среды в ?7 °C на терминале температура выше 0 °C (анонимный источник)

Другой пользователь Reddit опубликовал видео, на котором он измерил температуру терминала Starlink, расположенного на крыше. Термометр показывал на улице от ?4 до 4 °C, но терминал прогревался достаточно, чтобы на нём не скапливался снег. Этот снег никак не влиял на показатели приёма домашней сети, в которой работало шесть ноутбуков, шесть смартфонов, три Xbox, два планшета и один ПК.

Но есть сообщения, что служба замедляется, когда на терминал начинает воздействовать сильный снегопад. Один пользователь, тоже находящийся на севере США , столкнулся с тем, что во время снежного шторма при скорости ветра более чем в 20 м/с и при выпадении более 7,5 см снега за час скорость загрузки сначала упала примерно до 20–30 Мбит/с, а затем и вовсе до 3–4 Мбит/с. «Определенно задержки возросли, а скорость упала, когда активно повалил снег, который накапливался на тарелке, и подул сильный ветер. Но связь быстро восстанавливалась, когда погода улучшалась. Сейчас в среднем сеть демонстрирует около 100 Мбит/с на скачивание и 15 Мбит/с на загрузку. Это настоящая мечта для тех, кто живёт в глуши, и у кого в настоящее время нет никаких вариантов», — отметил он.

Заснеженный терминал Starlink одного из пользователей Reddit (анонимный источник)

У многих есть опасения по поводу того, что терминал Starlink не выдержит слишком сильный ветер, но один из пытливых пользователей при проверке смог сорвать тарелку с петель с помощью воздуходувки лишь потоком воздуха со скоростью в чудовищные 80 м/с. Согласно тестам скорости, проведённым пользователем до и после эксперимента, скорость загрузки оставалась в пределах от 110 до 120 Мбит/с. Пользователь подтвердил, что если на терминал дует ветер, он всё равно автоматически настраивается, чтобы оставаться на одной линии со спутником.

Пока все сообщения от тесторов поступают из северной части США , где SpaceX начала тестирование своей службы, а также из южной Канады.



