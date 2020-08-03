Microsoft подтвердила намерение купить TikTok

Корпорация Microsoft подтвердила факт проведения переговоров о покупке американской доли социальной сети TikTok.

Заявление о готовности продолжить обсуждение потенциальной сделки обнародовано после разговора гендиректора Microsoft Наделлы с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в корпоративном блоге Microsoft .

В Microsoft заявили о намерении ускорить переговоры с ByteDance относительно сделки по продаже американской доли TikTok и достичь результатов в течение "нескольких недель". Крайней датой завершения переговоров в компании назвали 15 сентября. В то же время Microsoft продолжит диалог с властями США , в том числе с президентом.

В Microsoft заверили, что после приобретения ничего в работе менять не будут и TikTok продолжит работать как раньше, но пользователи получат "безопасность мирового уровня, приватность и цифровую защиту", а операционное управление будет осуществляться с максимальной прозрачностью и под контролем правительственных регуляторов конкретных стран.

Также Microsoft планирует убедиться, что данные американских пользователей TikTok, количество которых составляет 80 млн человек, в полном объеме сохраняются и обрабатываются в США .

Сейчас условия соглашения компания не разглашает. Вместе с тем отмечается, что приобретение доли TikTok может осложнить отношения Microsoft с компанией Facebook, рассматривающей ByteDance как конкурента. Microsoft вложила в Facebook $240 млн в 2007 году, и с этого времени две компании совместно работали над различными инициативами. В июне, когда Microsoft объявила, что закроет свою услугу потокового просмотра видеоигр Mixer, она призвала пользователей перейти на конкурирующий продукт Facebook.

Популярная сеть TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance, второй по величине рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компании в мире. Еще в начале июля госсекретарь США Майк Помпео заявлял о возможном блокировании приложения в США на фоне подозрений в шпионаже и сотрудничестве с китайскими спецслужбами.