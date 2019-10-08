Rozetka запустилась в Молдове: магазин в Кишиневе и доставка через «Нова Пошта»
Украинский марктеплейс Rozetka заработал в Молдове, на запуск обратило внимание издание Retailers, пишут
Сайт разместился на домене Rozetka.md: у него русскоязычная локализация, цены указаны в молдавских леях. В Кишиневе у Rozetka также работает фирменный офлайн-магазин и сервисный центр, там можно забрать или вернуть заказ.
На сайте указано, что доставку в любой точку страны осуществляет «Нова Пошта». Срок доставки: 3-7 дней.
Ассортимент отличается от украинской версии. В молдавской Rozetka, например, нет раздела «Сантехника и ремонт», не продаются алкогольные напитки.
Редакция AIN.UA обратилась за комментарием к пресс-службе Rozetka, но не получила дополнительной информации на момент публикации.
Rozetka — не единственная e-commerce компания из Украины, которая вышла на молдавский рынок. Ранее в стране запустился сервис доставки товаров из супермаркетов Zakaz.ua.
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