Rozetka запустилась в Молдове: магазин в Кишиневе и доставка через «Нова Пошта»

Украинский марктеплейс Rozetka заработал в Молдове, на запуск обратило внимание издание Retailers, пишут AIN.UA .

Сайт разместился на домене Rozetka.md: у него русскоязычная локализация, цены указаны в молдавских леях. В Кишиневе у Rozetka также работает фирменный офлайн-магазин и сервисный центр, там можно забрать или вернуть заказ.

На сайте указано, что доставку в любой точку страны осуществляет «Нова Пошта». Срок доставки: 3-7 дней.

Ассортимент отличается от украинской версии. В молдавской Rozetka, например, нет раздела «Сантехника и ремонт», не продаются алкогольные напитки.

Редакция AIN.UA обратилась за комментарием к пресс-службе Rozetka, но не получила дополнительной информации на момент публикации.

Rozetka — не единственная e-commerce компания из Украины, которая вышла на молдавский рынок. Ранее в стране запустился сервис доставки товаров из супермаркетов Zakaz.ua.