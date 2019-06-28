YouTube даст пользователям больше контроля над рекомендациями

YouTube сообщил о запуске трёх изменений, которые позволят пользователям контролировать те видео, которые появляются на главной странице сервиса и в разделе «Следующее».

  • Удаление рекомендаций каналов, которые пользователь не хочет смотреть

Теперь пользователи могут отказаться от предложений видео с определённых каналов. Для этого нужно нажать на значок с тремя точками рядом с видео на главной странице или в разделе «Следующее» и выбрать пункт «Не рекомендовать этот канал». После этого видео с данного канала перестанут показываться в рекомендациях YouTube.

При этом такие видео будут по-прежнему доступны пользователю: он сможет подписаться на канал, найти их в поиске, на странице канала или на вкладке «В тренде».

Эта функция уже доступна в приложении YouTube для Android и iOS, а скоро появится и на дектопах.

  • Информация о том, почему пользователю предлагается конкретное видео

Иногда YouTube рекомендует пользователям видео с незнакомых им каналов, потому что они понравились другим людям с похожими интересами. Теперь в специальном небольшом поле под таким видео будет рассказано, почему пользователь видит этот ролик.

Эта функция уже запущена в приложении YouTube для iOS и скоро также появится на устройствах Android и в десктопной версии сервиса.

  • Поиск похожих видео и видео по конкретной теме на главной странице и в разделе «Следующее»

На главной странице появятся тематические фильтры, призванные облегчить поиск нужного контента. Это могут быть видео, похожие на те, которые пользователь обычно смотрит, видео с того же канала, или видео на те темы, которые могут его заинтересовать.

Новую функцию можно будет найти вверху главной страницы и в разделе «Следующее». Сначала она будет доступна зарегистрированным пользователям приложения YouTube для Android на английском языке, а в скором времени появится на устройствах iOS и в десктоп-версии, а также на других языках.

Напомним, что в январе YouTube заявил, что перестанет рекомендовать видео с дезинформацией. Сначала это нововведение было запущено в США, а теперь расширяется на другие страны мира.


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