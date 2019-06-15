В Украине разработали дизайн-код для государственных сайтов

Госагентство по вопросам электронного правительства и Фонд Восточная Европа подготовили дизайн-систему для государственных сайтов в Украине. Портал разрабатывала компания KitSoft, пишут AIN.UA

Дизайн-система — это набор советов и правил для создания сайтов государственных органов, которые описывают все нюансы создания таких сайтов. Она дает критерии качественных шрифтов, текстов, оформления сайтов, элементов их управления, цветовой гаммы, размещения логотипов, советы по SEO и т.д.

Например, здесь можно найти словарь стоп-фраз, призванный бороться с непонятным или перегруженным бюрократическими оборотами текстом:

В Украине разработали дизайн-код для государственных сайтов

Создатели дизайн-системы считают, что она поможет делать государственные сервисы проще и качественней, эффективней доносить до пользователей государственную политику, улучшить придать министерствам и ведомствам имидж современных организаций. Также, единый набор стандартов упростит выбор подрядчиков для создания и обновления сайтов.

«Государственные деньги на разработку уникального дизайна, покупку качественных шрифтов и лицензированных изображений будут экономиться, а качество — вырастет», — говорится в описании проекта.


Ольга Карпенко, AIN


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