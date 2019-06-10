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Salesforce покупает компанию Tableau за $15,3 млрд. Это самое дорогое поглощение в истории компании Американская компания Salesforce покупает компанию Tableau. Об этом сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA . Компания Tableau занимается cозданием платформы для визуализации данных. В Salesforce говорят, что «покупают платформу, которая помогает людям понимать данные».

Сделка оценивается в $15,3 млрд — это рекордная сумма для Salesforce.

При этом сама сделка безденежная — произойдет обмен акциями. Акционеры Tableau получат по 1,103 акции Salesforce. Премия — порядка 42% к последней оценке компании в прошлую пятницу 7 июня: тогда компания оценивалась в $10,8 млрд.

У Tableau порядка 86 000 пользователей, компания зарабатывает на подписке: ее продукт обходится в $70/месяц.

В Salesforce уверены, что сделка позволит компании выполнить долгосрочную цель: к 2023-у нарастить выручку компании до $26 млрд.

Илья Кабачинский, AIN

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