Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"

Сотрудники фирмы, обеспечивающей обслуживание техники, могли нелегально записывать информацию.

Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"
Одесский аэропорт
Фото: Ruslan ForostyakFacebook

Прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками областного управления Службы Безопасности Украины перекрыли канал утечки частной и служебной информации в международном аэропорту "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в Facebook.

Правоохранители выяснили, что сотрудники фирмы, обеспечивающей обслуживание техники, на самом деле могли нелегально записывать информацию.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов аэропорта и строительства новой взлетной полосы. Сотрудники фирмы имели доступ к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционированию кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта, а также к камерам зала официальных делегаций.

На данный момент правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле информацией. Они также обыскивают административные и служебные помещения аэропорта, кабинеты предприятия, помещения сотрудников этой фирмы.

Правоохранители продолжают расследование по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.

Статья предусматривает лишение свободы до 7 лет.


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