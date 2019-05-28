23% представителей малого бизнеса считают визуальный контент самым эффективным
Компания Visual Objects
В опросе приняли участие 529 предпринимателей из США, 54% из них имеют от 1 до 10 наёмных работников.
Основные выводы:
- 20% респондентов считают улучшение дизайна своим главным приоритетом в работе с сайтом в 2019 году, а 19% хотели бы повысить показатели вовлечённости. При этом SEO занимает лишь четвёртую позицию в этом списке (12%).
- 74% респондентов публикуют новый контент минимум раз в месяц, а те компании, у которых сотрудников больше, – чаще.
- 40% опрошенных чаще всего публикуют информацию о своей компании, хотя для повышения показателей вовлечённости эксперты рекомендуют размещать визуальный контент и видео.
- 23% респондентов считают визуальный контент и информацию о компании самыми эффективными форматами контента из тех, что они размещали в 2018 году, что подтверждает рекомендации экспертов.
- 55% респондентов планируют публиковать больше визуального контента на своих сайтах в 2019 году, однако малый бизнес также может получать выгоды от инвестиций в менее распространённые форматы, такие как подкасты.
На вопрос, какие типы контента публикуют владельцы бизнеса, ответы были такими:
- Информация о компании – 67%
- Визуальный контент – 58%
- Описания товаров – 51%
- Отзывы – 43%
- Видео – 42%
- Посты в блоге – 30%
- Подкасты – 11%
Среди тех форматов, в которые малый бизнес планирует инвестировать, значатся:
- Визуальные материалы – 55%
- Видео – 42%
- Статьи и посты в блоге – 33%
- Скачиваемый контент – 22%
- Подкасты – 17%
Со всеми результатами исследования можно ознакомиться по
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