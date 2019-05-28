23% представителей малого бизнеса считают визуальный контент самым эффективным

Компания Visual Objects поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие типы контента представители малого бизнеса публикуют на своих сайтах, какие форматы они считают самыми эффективными и какой контент они планируют размещать в этом году.

В опросе приняли участие 529 предпринимателей из США, 54% из них имеют от 1 до 10 наёмных работников.

Основные выводы:

  • 20% респондентов считают улучшение дизайна своим главным приоритетом в работе с сайтом в 2019 году, а 19% хотели бы повысить показатели вовлечённости. При этом SEO занимает лишь четвёртую позицию в этом списке (12%).
  • 74% респондентов публикуют новый контент минимум раз в месяц, а те компании, у которых сотрудников больше, – чаще.
  • 40% опрошенных чаще всего публикуют информацию о своей компании, хотя для повышения показателей вовлечённости эксперты рекомендуют размещать визуальный контент и видео.
  • 23% респондентов считают визуальный контент и информацию о компании самыми эффективными форматами контента из тех, что они размещали в 2018 году, что подтверждает рекомендации экспертов.
  • 55% респондентов планируют публиковать больше визуального контента на своих сайтах в 2019 году, однако малый бизнес также может получать выгоды от инвестиций в менее распространённые форматы, такие как подкасты.

На вопрос, какие типы контента публикуют владельцы бизнеса, ответы были такими:

  • Информация о компании – 67%
  • Визуальный контент – 58%
  • Описания товаров – 51%
  • Отзывы – 43%
  • Видео – 42%
  • Посты в блоге – 30%
  • Подкасты – 11%

Среди тех форматов, в которые малый бизнес планирует инвестировать, значатся:

  • Визуальные материалы – 55%
  • Видео – 42%
  • Статьи и посты в блоге – 33%
  • Скачиваемый контент – 22%
  • Подкасты – 17%

Со всеми результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.




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