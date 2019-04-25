Рада приняла закон о языке: софт и сайты нужно переводить на украинский

25 апреля 2019 года украинский парламент во втором чтении принял законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Если проект подпишет президент, интернет-бизнес и разработчики компьютерных программ должны будут выполнять новые требования к своим продуктам. Законопроект поддержало 278 народных депутатов. , пишут AIN.UA

В основном все нормы, касающиеся украинского языка в интернете, изложены в ст. 27 проекта под названием «Государственный язык в сфере пользовательских интерфейсов компьютерных программ и веб-сайтов». Также нормы, касающиеся интернет-бизнеса, есть в ст. 30 «Государственный язык в сфере обслуживания потребителей».

Нормы законопроекта предписывают для разработчиков ПО:

Для владельцев сайтов:

  • Сайты и страницы в соцсетях компаний, продающих товары в Украине, и зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке (ст. 27, ч. 6). Могут существовать и другие версии, однако украинская версия должна содержать не меньше контента и загружаться для граждан Украины по умолчанию. Это же касается сайтов государственных и коммунальных предприятий, а также СМИ, зарегистрированных в Украине.
  • На сайтах иностранных компаний, которые продают товары в Украине, украинская версия также должна загружаться по умолчанию.
  • Мобильные приложения компаний, продающих товары и услуги в Украине, должны иметь украинскую версию.
  • Специализированное оборудование (не общеупотребимые товары, а к примеру, медицинский аппарат) не обязательно должны иметь украинскую версию интерфейса, если есть английская.
  • По ст. 30, ч. 2 компании всех форм собственности и ФОПы, которые обслуживают потребителей, и само обслуживание ведут, и дают информацию о товарах на украинском языке. Это касается и интернет-магазинов, интернет-каталогов. Информация на украинском может дублироваться другими языками. Но, по просьбе клиента его персональное обслуживание может происходить и на другом языке.
  • Субъекты электронной коммерции, зарегистрированные в Украине (интернет-магазины) при «распространении электронного коммерческого сообщения» обязан предоставлять всю информацию на украинском. Под «электронным коммерческим сообщением», согласно Закону «Об электронной коммерции» (раздел III, ст. 10), понимаются рекламные сообщения о товарах, работах, услугах. Это может быть реклама товара в SMS- или почтовой рассылке или же информация о скидках и подарках, о стоимости товара и т.д.
  • Компьютерная программа, которую продают в Украине, должна иметь интерфейс на украинском и/или на английском и других официальных языках ЕС, согласно ст. 27, ч 1 (речь идет о 23 языках: болгарский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, латвийский, литовский, мальтийский, ирландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, испанский и шведский).
  • Софт с пользовательским интерфейсом, установленный на товарах, которые продаются в Украине, должен иметь украинскую версию, по объему не уступающую версиям на других языках.

Важно: норма про перевод сайтов и страниц в соцсетях компаний вступает в силу через полтора года (18 месяцев) после вступления в силу самого законопроекта. Часть 1 ст 27, которая предписывает перевод софта на украинский язык (однако оставляет и вариант с английским) не указана среди тех статей, у которых долгий срок вступления в силу, и скорее всего заработает через 2 месяца после вступления в силу законопроекта. Однако часть 2, которая описывает использование украинского в программах, установленных на товарах (например, на приставках, смартфонах и т.д.), также вступает в силу через 18 месяцев. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен подписать президент и опубликовать официальная пресса.


Ольга Карпенко, AIN


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