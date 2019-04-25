Марк Цукерберг запустил подкасты о технологиях

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг запустил собственный подкаст о технологиях, который так и называется «Технологии и общество с Марком Цукербергом». Первый выпуск уже доступен на Spotify. О старте подкастов объявили в официальном аккаунте Facebook на Twitter. , пишут AIN.UA

New podcast alert ? This year Mark Zuckerberg is hosting discussions on the future of tech and society. Listen along: https://t.co/5rIBdrbsb5

Facebook (@facebook) 24 апреля 2019 г.

Этот выпуск начинается с того, что Цукерберг объявляет о серии публичных дискуссий по поводу будущего интернета и общества. Он также объясняет, что запуск подкаста ? один из результатов новогодних обещаний (в прошлые годы, выполняя эти обещания, Цукерберг выучил китайский и разработал систему искусственного интеллекта для управления домом).

В этом выпуске есть интервью с гарвардским профессором Джонатаном Зиттрейном о технологиях и законе, второй разговор с Матиасом Допфером, CEO Axel Springer SE, посвящен журналистике. Обе темы были актуальными для компании в прошлом году.


Ольга Карпенко, AIN


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