Компания Zoom провела успешное IPO, ее капитализация — $16 млрд. На чем она зарабатывает

Что делает Zoom

Zoom – американская технологическая компания, которая предоставляет пользователям облачный сервис для видеосвязи, а также другие дополнительные услуги. Компания появилась в 2011 году, ее создал Эрик Юань. До этого он работал в компании Cisco Systems, где входил в круг управленцев сервисом WebEx – он предоставлял услуги онлайн-конференций. Правда, сервис развивался слабо, клиенты все время жаловались на проблемы. Юань видел это и решил, что сможет создать более качественный продукт. Вместе с Юанем ушло еще 40 инженеров, с которыми он основал новую компанию, пишут AIN.UA .

Эрик Юань. Фото: CNN Business.

В прессе пишут, что по сути Zoom – это такая же история, что и Slack. На рынке есть похожие продукты (для Zoom это тот же Skype от Microsoft или сервисы Сisco), но именно этим компаниям удалось создать сервисы для бизнеса, которые просто работают и не вызывают раздражение пользователей. За счет этого Zoom быстро набирал аудиторию, а сам основатель компании прямо заявил: «Да, это большой конкурентный рынок, но если сделать лучший продукт на рынке – потенциал огромен».

По задумке Юаня, в качестве маркетинга Zoom нацелится на сарафанное радио. Первые пользователи приведут за собой коллег, маленькие команды станут примером для большого бизнеса. Так и получилось: несколько лет число пользователей росло на 50%-100% ежегодно, общее число пользователей достигло 700 000.

Как зарабатывает

Zoom частично бесплатный сервис: оплатить месячную подписку потребуется только в случае активного пользования. Минимальный пакет обойдется в $15/месяц, пользователь получит возможность проводить видеозвонки длинной до 24 часов, тогда как в бесплатной версии – всего 40 минут. Также есть дополнительные пакеты за 20/месяц.

Большая база клиентов позволяет Zoom зарабатывать. Выручка в этом году составила порядка $330 млн, чистая прибыль – порядка $7,5 млн. Год назад выручка составляла около $150 млн, а два года назад – $60 млн: это рост на 100% последние три года. При этом Zoom, в отличие от других технологических стартапов, остается прибыльным. Порядка 344 клиентов компании приносят более $100 000 каждый, при этом 55% из них начинали с бесплатной версии несколько лет назад.

Благодаря росту, в компанию активно инвестировали. Инвесторов подкупил тот факт, что Zoom взялась разрабатывать команда из 40 инженеров, имевших опыт в работе над подобными сервисами, а также понимание того, что конкретно нужно пользователям.

В 2013 году стартап в раундах A и B поднял $6 млн при оценке $24 млн, а затем $6,5 млн с оценкой $48,5 млн. В 2015 году Zoom получает еще $30 млн инвестиций, а в 2017 в раунде D известный фонд Sequoia инвестировала $100 млн при оценке $1 млрд. В фонде рассказали TechCrunch, что пошли на сделку, поскольку видели потенциал рынка видеосвязи, а от своих портфельных компаний слышали фидбек по Zoom.

IPO

Потенциал действительно есть. По словам Юаня, рынок видеоконференций покажет объем в $43 млрд к 2022 году. И цель Zoom – получить часть этих денег.

Слухи о том, что Zoom идет к IPO, появились еще осенью 2018 года. Тогда несколько источников сообщили, что компания планирует выйти на биржу, а привлеченные средства направит на создание новых сервисов и развитие. Информация подтвердилась уже в начале 2019 года.

Первоначально Zoom в ходе IPO планировал установить цену на акции в коридоре $28-$32 за акцию, а оценка компании достигала $8 млрд. Но в ходе подготовки IPO стало понятно, что спрос намного больше, после чего цена на акцию поднялась до $36. И все равно оказалась сильно ниже того, что готовы были платить инвесторы.

Фото: CNN Business.

В первый же день стоимость акций компании достигла максимального пика в $66 за акцию, до момента закрытия скорректировалась до $62. При этом капитализация Zoom составила $16 млрд: это в 49 раз больше годовой выручки компании. Эксперты считают, что такую популярность Zoom получил из-за своей прибыльности: Lyft и Pinterest, вышедшие на IPO ранее в этом году, убыточны.

Эрик Юань официально стал миллиардером. Ему принадлежит 21,1% компании, его состояние оценивается в $3,3 млрд.