Disney запустит собственный стриминговый сервис уже через пять месяцев

Стоимость его подписки будет практически вдвое дешевле, чем у Netflix.

Disney запустит собственный стриминговый сервис уже через пять месяцев
Фото: userserve-ak.last.fm

Новый онлайн кинотеатр от компании Walt Disney Co под названием Disney+ официально запустится 12 ноября 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте Disney.

Сервис начнет свою работу в США, стоимость подписки будет $6,99 в месяц или $69,99 за год. Это практически в два раза дешевле, чем стоит подписка на Netflix. Сервис откроется уже с 7,5 тысячами эпизодов разных фильмов и сериалов.

Будет ли доступна платформа в Украине, пока неизвестно.

На сайте указано, что пользователи получат доступ к обширной библиотеке театрального и телевизионного контента, в первый же год работы сервис выпустит более 25 оригинальных сериалов и 10 фильмов. Помимо этого, будут доступны программы и фильмы производства компаний: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

Сообщается, что после запуска Disney+ контент этих компаний будет удален с платформы Netflix.

К концу 2024 года компания Walt Disney Co ожидает достичь 60-90 млн подписчиков, две трети которых составят пользователи за пределами Америки.

По словам руководителя международного подразделения Disney Кевина Майера, скорее всего, компания начнет со временем предлагать льготные условия при подключении у целому пакет услуг, куда войдет сервис, показывающий спортивные трансляции и платформа для более взрослой аудитории.

Отмечается, что Disney+ будет доступен на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, компьютерах, смартфонах, планшетах, а также игровых приставках.

Напомним, 10 апреля Disney обнародовал новый трейлер к "Королю Льву" Джона Фавро – римейку известного одноименного диснеевского анимационного фильма. Роли в фильме озвучили Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе и Чиветель Эджиофор. В украинский прокат фильм выйдет 18 июля.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" был выпущен студией в 1994 году, он стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,5 миллионов долларов.


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