Facebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой Зеландии

Террорист в своем аккаунте транслировал нападение в течение 17 минут.

Facebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой Зеландии
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

После двойного теракта в мечетях Новой Зеландии Facebook намерен ужесточить правила онлайн трансляций. Об этом в пятницу, 29 марта, заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг, пишет агентство AFP.

"В качестве реакции на произошедший теракт, мы принимаем три меры: ужесточение правил для Facebook Live, усиление борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах и поддержка Новой Зеландии", - цитирует Сэндберг агентство.

Как пояснила Сэндберг, в будущем компания запретит использование функции Facebook Live для тех пользователей, кто ранее был замечен в нарушении установленных стандартов сообщества.

Кроме того, Facebook инвестирует в программное обеспечение для быстрого обнаружения отредактированных версий видеороликов или других изображений насилия.

Власти Австралии тем временем объявили, что в будущем будут привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ, передает Немецкая волна.

Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам - тюремное заключение, заявил ранее глава правительства Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли 50 человек.

Главный подозреваемый - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте все происходящее.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист". В манифесте он также упомянул Украину.


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