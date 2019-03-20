Дрогобыч первым в Украине внедрил запись в школы по технологии Blockchain

В апреле планируют внедрить такую же базу по детским садам.

Дрогобыч первым в Украине внедрил запись в школы по технологии Blockchain
Иллюстративное фото
Фото: Роман Кабачій

Дрогобычский городской совет запустил в публичное тестирование запись в средние учебные заведения города на основе технологии Blockchain.

Об этом рассказал руководитель проекта Станислав Гайдер, передает Экономическая правда.

Отныне все заявки родителей о записи в учебные заведения будут вноситься в базу данных, защищенную от фальсификации.

"Все заявления в первые классы, которые представлены по состоянию на март, уже внесены, а последующие заявления родители могут вносить и проверять самостоятельно. В апреле планируем внедрить такую же базу по детским садам, именно сейчас происходит тестирование системы", - заявил Гайдер.

"Технология Blockchain - это полностью прозрачные процессы в образовании. Также система построена так, что надежно защищает персональные данные заявителя и ребенка. Мы восстанавливаем доверие к местному самоуправлению, поскольку с этой системой мы устраняем коррупционные риски: директор школы предоставляет образовательные услуги, а не принимает решения, кто попадет в класс, а кто - нет", - пояснил Гайдер.

Ранее исполком Дрогобычского городского совета принял решение о переводе записи в учебные заведения на базу технологии Blockchain.

Сейчас отдел информационных технологий и анализа исполкома разрабатывает дорожную карту использования технологии Blockchain и в других сферах города, которые находятся в ведении местного самоуправления. В частности речь идет о переводе регистрации заявлений на получение земельных участков на Blockchain, реестр коммунального имущества, договоров и др.


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