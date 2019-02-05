YouTube добавил новый способ покупки рекламы формата masthead

YouTube экспериментирует с новыми способами покупки masthead-рекламы, которая является самым заметным рекламным блоком на стартовой странице.

Баннер masthead – это рекламный блок, который отображается на главной странице YouTube на мобильных и десктоп-устройствах.

Ранее блоки этого формата рекламодатели и агентства могли покупать только на основе резервирования с оплатой за день.

Теперь YouTube разрешил рекламодателям покупать баннеры masthead на основе модели CPM (с оплатой за тысячу показов).

Кроме того, отныне они могут настраивать те аудитории, которые они хотят охватить.

При этом данный рекламный блок, как и прежде, будет являться зарезервированным местом размещения с гарантированным числом показов по указанной цене.

Согласно YouTube, баннеры masthead имеют ряд преимуществ. Так, за последние три года время просмотра из контента на главной странице выросло в 10 раз.

Этот формат также значительно влияет на запоминаемость рекламы, повышая данный показатель в среднем на 92%. Кроме того, баннеры masthead увеличивают намерение совершить покупку – в среднем на 46%.

Посмотреть, как будет выглядеть контент в объявлении формата masthead, можно с помощью специального инструмента .

Рекламодатели также могут настраивать заголовок объявления, описание и CTA-кнопки, которые появляются рядом с видео.

Чтобы узнать больше об этом формате, нужно связаться с менеджером Google Ads.