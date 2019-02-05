YouTube добавил новый способ покупки рекламы формата masthead
YouTube
Баннер masthead – это рекламный блок, который отображается на главной странице YouTube на мобильных и десктоп-устройствах.
Ранее блоки этого формата рекламодатели и агентства могли покупать только на основе резервирования с оплатой за день.
Теперь YouTube
Кроме того, отныне они могут настраивать те аудитории, которые они хотят охватить.
При этом данный рекламный блок, как и прежде, будет являться зарезервированным местом размещения с гарантированным числом показов по указанной цене.
Согласно YouTube, баннеры masthead имеют ряд преимуществ. Так, за последние три года время просмотра из контента на главной странице выросло в 10 раз.
Этот формат также значительно влияет на запоминаемость рекламы, повышая данный показатель в среднем на 92%. Кроме того, баннеры masthead увеличивают намерение совершить покупку – в среднем на 46%.
Посмотреть, как будет выглядеть контент в объявлении формата masthead, можно с помощью специального
Рекламодатели также могут настраивать заголовок объявления, описание и CTA-кнопки, которые появляются рядом с видео.
Чтобы узнать больше об этом формате, нужно связаться с менеджером Google Ads.
Подробнее о зарезервированных местах размещения можно прочитать
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