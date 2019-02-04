Джон Мюллер может отправлять вебмастерам сообщения через Search Console

SEO-консультант Ари Нахмани (Ari Nahmani) сообщил в Facebook , что один из его клиентов получил в Search Console сообщение лично от сотрудника Google Джона Мюллера, известного своей активной деятельностью и комментариями в западном SEO-сообществе.

В начале письма Мюллер назвал свою должность, а затем – сообщил причину обращения. В данном случае она была связана с «критически важной и срочной» проблемой с сайтом.

Далее в письме говорилось, что многие URL сайта возвращают ошибку 404, не позволяя Google и другим поисковым системам сканировать их. Поскольку Googlebot не может обработать эти страницы, то в компании посчитали важным сообщить об этом вебмастеру напрямую.