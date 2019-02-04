Джон Мюллер может отправлять вебмастерам сообщения через Search Console
SEO-консультант Ари Нахмани (Ari Nahmani) сообщил в
В начале письма Мюллер назвал свою должность, а затем – сообщил причину обращения. В данном случае она была связана с «критически важной и срочной» проблемой с сайтом.
Далее в письме говорилось, что многие URL сайта возвращают ошибку 404, не позволяя Google и другим поисковым системам сканировать их. Поскольку Googlebot не может обработать эти страницы, то в компании посчитали важным сообщить об этом вебмастеру напрямую.
Отправляют ли такие сообщения сотрудники Google в других странах, неизвестно.
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