Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками

Молодые люди "хотели проверить" устойчивость сайтов к атакам.

Киберполиция установила личности и задержала двух мужчин, которые совершали DDoS-атаки на украинские интернет-ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди ресурсов, подвергшихся атакам, - один из известных новостных сайтов Мариуполя и несколько государственных учебных заведений. Таким образом злоумышленники пытались поквитаться со своими конкурентами и "проверить сайты на выносливость".

Работники киберполиции установили, что 22-летний мужчина создал два программных кода для осуществления DDoS-атак. С помощью созданных программных средств он, вместе со своим 21-летним товарищем, осуществлял вмешательство в работу Интернет-портала. Программа посылала ежесекундно около сотни автоматических запросов к ресурсу. В результате, это привело к отказу от обслуживания новостного портала.

Полицейские провели санкционированный обыск по месту расположения ИТ-компании, где работали злоумышленники. В ходе обыска изъято их компьютерное оборудование и мобильные телефоны.

Сотрудники управления информационных технологий и программирования в Восточном регионе провели анализ файлов, обнаруженных на их компьютерах. В частности, на устройствах было обнаружено программное обеспечение, которое использовалось для осуществления DDOS-атак.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.