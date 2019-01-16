DuckDuckGo улучшил локальный поиск через интеграцию с Apple Maps

В июне 2018 года Apple запустила новый фреймворк MapKit JS, призванный предоставить разработчикам альтернативу Google Maps. Вчера анонимный поисковик DuckDuckGo объявил, что начал использовать MapKit JS как для десктопных, так и мобильных поисковых запросов, связанных с адресами и расположением объектов на карте. Условия сделки компании не раскрывают.

Теперь все функции, доступные в Apple Maps, будут доступны для локальных запросов в DuckDuckGo. Ранее компания использовала OpenStreetMap и MapBox.

Рассмотрим различия в результатах поиска на примере запроса [Pizza in Cupertino]:

  • Результаты DuckDuckGo, основанные на OpenStreetMap:
  • Результаты DuckDuckGo, основанные на интеграции с Apple Maps:
  • Google Maps:

В DuckDuckGo также отметили, что они являются одной из первых глобальных компаний, использующих MapKit JS. Они также подчеркнули, что в процессе предоставления картографических результатов никакая личная информация пользователей передаваться не будет – ни Apple, ни какой-либо другой компании.

Также стало известно, что в 2018 году поисковая система обработала более 9 млрд запросов пользователей, и эта цифра продолжает расти.


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