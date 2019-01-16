DuckDuckGo улучшил локальный поиск через интеграцию с Apple Maps
В июне 2018 года Apple запустила новый фреймворк
Теперь все функции, доступные в Apple Maps, будут доступны для локальных запросов в DuckDuckGo. Ранее компания использовала OpenStreetMap и MapBox.
Рассмотрим различия в результатах поиска на примере запроса [Pizza in Cupertino]:
- Результаты DuckDuckGo, основанные на OpenStreetMap:
- Результаты DuckDuckGo, основанные на интеграции с Apple Maps:
- Google Maps:
В DuckDuckGo также отметили, что они являются одной из первых глобальных компаний, использующих MapKit JS. Они также подчеркнули, что в процессе предоставления картографических результатов никакая личная информация пользователей передаваться не будет – ни Apple, ни какой-либо другой компании.
Также стало известно, что в 2018 году поисковая система обработала более 9 млрд запросов пользователей, и эта цифра продолжает расти.
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16.01.2019 12:17