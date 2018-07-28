Amazon получил рекордную прибыль

Крупнейшая в мире компания по продаже товаров через Интернет Amazon опубликовала финансовый отчет за второй квартал текущего года. Прибыль американской корпорации за данный период составила $2,5 млрд, а это в 13 раз больше чем за аналогичный период 2017 года ($197 млн).

Amazon

Стоит отметить, что для Amazon это случилось впервые, когда квартальная прибыль достигла таких высоких результатов. Только за одну акцию компания получила прибыль в сумме $5,07. Во втором квартале прошлого года прибыль с одной акции составляла $0,40.

Выручка компании увеличилась на 39% и достигла отметки $52,9 млрд. За аналогичный период прошлого года выручка составляла с $37,96 млрд. Операционная прибыль взлетела с $628 млн до $2,98 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в третьем финансовом квартале текущего года компания планирует заработать $54,0-$57,5 млрд.


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