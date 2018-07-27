РоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компании

ZDF и WDR были атакованы хакерской группой Sandworm.

РоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компании
Фото: autocentre.ua

Германские медиа-компании ZDF и WDR подверглись атаке роSSийских хакеров. IT-сети обеих общественно-правовых компаний в начале июня были атакованы хакерской группой Sandworm.

По данным Немецкой волны, об этом в пятницу, 27 июля, сообщает агентство AFP, со ссылкой выдержки из еще не опубликованного материала журнала Der Spiegel.

Согласно изданию, ссылающемуся на источники в структурах по безопасности, ZDF подтвердила факт хакерской атаки, в то время как WDR отказалась от комментариев, объяснив это причинами, связанными с техникой безопасности. ZDF уточнила, что нападению подверглись менее десяти ее компьютеров, при этом утечки данных не произошло.

Федеральное ведомство по охране конституции около двух недель тому назад сообщило, что немецкие медиа-компании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, стали мишенью профессиональной кибератаки, следы которой ведут к роSSийской хакерской группе Sandworm.

Как сообщает Der Spiegel, мишенью роSSийских хакеров могла также стать швейцарская лаборатория в городе Шпиц, участвовавшая, в числе прочего, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.


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