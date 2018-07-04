Netflix тестирует план Ultra с поддержкой HDR. Цена для украинских пользователей составит €14,99

У ряда пользователей стримингового сервис Netflix обновилась тарифная сетка. В ней появился тарифный план Ultra в дополнение к существующим Basic, Standard и Premium, пишут AIN.UA .

Единственными его отличиями являются поддержка HDR-контента и увеличенная стоимость. HDR-видео — это записи с увеличенным динамическим диапазоном, что позволяет эффективнее демонстрировать светлые и темные зоны одновременно, а также сказывается на яркости и насыщенности картинки. Для поддержки стандарта нужен монитор или телевизор, поддерживающий HDR.

Остальные условия Ultra идентичны плану Premium: 4 поддерживаемых устройства для одновременного просмотра, доступ к HD и Ultra-HD контенту.

Украинским пользователям Ultra обойдется в €14,99 в месяц, пишет ITC.ua. При этом, в ряде регионов Netflix тестирует не только увеличенную стоимость (€16,99), но и уменьшает возможности остальных планов, сокращая количество устройств для одновременного просмотра. Для Premium предлагают 2 экрана вместо 4, а для Standard — 1 вместо 2.

В комментарии изданию СNet представители Netflix рассказали, что тестирование нового плана не означает его финальное утверждение.

Мы тестируем разные цены и набор функций чтобы понять, как именно люди используют Netflix.

Это не первый случай, когда компания поднимает расценки. В прошлом октября стоимость Standard и Premium планов увеличилась на €1/$1 и €2/$2 соотвественно.