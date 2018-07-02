Почему в Украине подорожает интернет
Законопроект, предусматривающий разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда, не только повлияет на свободу слова в сети, но и может привести к удорожанию интернета в Украине.
Об этом говорит глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, пишет
По его словам, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 миллиарда долларов, соответственно это скажется и на стоимости услуги для украинских пользователей.
Федиенко также добавил, что законопроект попытались принять еще в прошлом году, однако под давлением общественности он был заморожен.
«Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокирования контента приведет к удорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке», – пояснил Федиенко.
При этом он считает, что небольшие провайдеры просто не будут иметь средств на это оборудование.
Напомним, 21 июня в повестку дня Верховной Рады включен законопроект №6688. Он предусматривает разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда. Документ обязывает провайдеров за свой счет покупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
02.07.2018 14:55