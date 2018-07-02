Почему в Украине подорожает интернет

Законопроект, предусматривающий разрешение СБУ блокировать сайты без решения суда, не только повлияет на свободу слова в сети, но и может привести к удорожанию интернета в Украине.

Об этом говорит глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, пишет Вероятно.

По его словам, общая стоимость всех техсредств, которые депутаты хотят обязать закупить интернет-провайдеров, составляет около 1,5 миллиарда долларов, соответственно это скажется и на стоимости услуги для украинских пользователей.

Федиенко также добавил, что законопроект попытались принять еще в прошлом году, однако под давлением общественности он был заморожен.

«Закупка за деньги провайдеров техсредств для мониторинга и блокирования контента приведет к удорожанию услуг и это путь к монополизации на рынке», – пояснил Федиенко.

При этом он считает, что небольшие провайдеры просто не будут иметь средств на это оборудование.