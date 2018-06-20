Германия обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосети

Первые признаки атаки появились летом 2017 года.

Германия обвинила роSSийских хакеров в атаке на энергосети

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на РоSSию.

Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня, передает Немецкая волна.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из РоSSии", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

Ранее сообщалось, что русскоязычные хакеры заражают компьютеры с помощью файла об отравлении Скрипалей.


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