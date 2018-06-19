Русскоязычные хакеры заражают компьютеры с помощью файла об отравлении Скрипалей, - BBC

Вирус проникает в сеть через документы, приходящие по электронной почте.

Сетевой червь Olympic Destroyer, с помощью которого хакеры пытались уничтожить важные файлы оргкомитета зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, по-прежнему ходит по интернету.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Отмечается, что вирус проникает в сеть через документы, приходящие по электронной почте. Один из зараженных документов посвящен расследованию отравления бывшего сотрудника роSSийской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта.

Также зараженными оказались файлы, в названии которых содержатся слова Korporativ и Korporativ_2018.

Эксперты "Лаборатории Касперского" считают, что к созданию и распространению опасного вируса может быть причастна русскоязычная хакерская группа. Конкуренты роSSийской компании называют, в частности, группу Fancy Bear и обвиняют ее в ряде громких кибератак - на Демократическую партию США , Олимпийский комитет и немецкий Бундестаг.

В феврале газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской разведке писала, что за диверсией стоит Главное управление Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ), а именно - главный центр специальных технологий (ГЦСТ).

Еще до публикации МИД РоSSии заявил, что "знает о готовящихся обвинениях" и назвал их "псевдорасследованиями".