Генсек ООН заявил о необходимости ввести правила ведения кибервойны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда .

Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью. «Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибервойны», — подчеркнул генсек ООН . Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН .

Как известно, существуют схожие по названию международные правила вооруженных конфликтов. «Законы и обычаи ведения войны» более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций, с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.

В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением. «Речь идет не только о кибератаках… Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки», — подчеркнул он.