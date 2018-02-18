Генсек ООН заявил о необходимости ввести правила ведения кибервойны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью. «Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибервойны», — подчеркнул генсек ООН. Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.

Как известно, существуют схожие по названию международные правила вооруженных конфликтов. «Законы и обычаи ведения войны» более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций, с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.

В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением. «Речь идет не только о кибератаках… Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки», — подчеркнул он.

«Мне кажется, что единственная возможность это сделать — это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов — и согласуем базовые правила», — подытожил генсек ООН.


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