ЦРУ: кибератаку вирусом Petya в Украине организовали роSSийские военные

Спцеслужбы США считают, что вирус создали в Главном разведуправлении РФ.

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Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что кибератаку против Украины в 2017 году осуществили военные хакеры РФ в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророSSийскими боевиками. Об этом пишет The Washigton Post.

Издание пишет, ссылаясь на засекреченные доклады, полученные от источников в ЦРУ, что в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус Petya (он же Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya, - ред.) был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

"В ЦРУ считают, что хакеры работали на военные спецслужбы, которые активно участвуют в программе кибератак ГРУ, в том числе той, что касается операций по осуществлению влияния", - пишет WP.

Данную информацию в ЦРУ комментировать отказались.

Вирус также затронул компьютерные системы в Дании, Индии и Соединенных Штатах, но больше половины его жертв были в Украине.

Напомним, 27 июня 2017 ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Также вирус парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.