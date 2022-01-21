"Схемы" разоблачили финансовые злоупотребления на строительстве хранилища ядерных отходов

Журналисты "Схем" разоблачили финансовые злоупотребления на строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, на которое должны свозить ядерные отходы с трех украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской.

Об этом идет речь в расследовании "Схем".

Отмечается, что проект строительства хранилища Кабмин утвердил еще в июне 2017 года, но срок его завершения постоянно смещался. Финансирование проекта – кредит в 250 миллионов долларов под государственные гарантии от американского Bank of America Merill Lynch и собственные средства Государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом". Заказчиком работ выступает компания "Атомпроектинжиниринг", которая является подразделением "Энергоатома".

Генеральным подрядчиком до декабря 2020 года была компания "Укрстроймонтаж" из орбиты бывшего народного депутата от БПП Максима Микитася. Через два года после старта строительства стоимость объекта выросла на 50% – почти до 1,4 миллиарда гривен. Впрочем, даже этих средств не хватило для завершения строительства.

После победы на выборах Владимира Зеленского сменилось и руководство госкомпании "Энергоатом" – ее возглавил Петр Котин. Новым руководителем компании "Атомпроектинжиниринг" стал Николай Божко. Новые менеджеры получили задачу в сжатые сроки завершить ядерный объект.

9 декабря 2020 года "Атомпроектинжиниринг" по непрозрачной процедуре выбрал на стратегический объект нового подрядчика - ООО "БК КБР". Компания получила на достройку хранилища еще 422 миллиона гривен. Закупку провели тайно и без тендера. В "Атомпроектинжиниринге" это объяснимо тем, что при доработке проекта использовались сведения и документация, составляющие государственную тайну.

Кроме того, журналисты не нашли подтверждения тому, что ООО "БК КБР" имело опыт работ на объектах ядерной инфраструктуры.

Несмотря на это, компания приступила к работам. При этом в ООО "БК КБР" не ограничились законтрактованными 420 миллионами. С помощью источников в налоговых органах "Схемы" обнаружили, что только за год – до конца 2021-го – фирма уже освоила вдвое большую сумму, получив от "Энергоатома" на строительство хранилища уже 1 миллиард 145 миллионов гривен.

28 декабря 2020 года в Киеве в офисе компании "Атомпроектинжиниринг" состоялось совещание. На нем представитель заказчика вместе с подрядчиками пытались решить проблему финансовых злоупотреблений на проекте. В частности, речь шла об одном из ключевых элементов хранилища – системе контроля радиации. Бывший генеральный подрядчик строительства - компания "Укрбудмонтаж" - уже закупила ее через субподрядчика. Тот в свою очередь должен был рассчитаться с несколькими поставщиками системы контроля радиации. Но, судя по разговору, часть денег "где-то потерялась". В распоряжении "Схем" есть аудиозапись этого разговора.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, угнаны (украдены – ред.) и так далее. Надо находить другие источники финансирования и причем их надо как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – говорит на записи Николай Божко.

По состоянию на 28 декабря, когда происходил разговор, должностное лицо, судя по его словам, уже направило средства на погашение старых долгов, которые образовались, потому что ранее выделенные деньги, по его же собственным словам, разворовали. На записи говорится о 22 миллионах гривен.

"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22… (неразборчиво). Правильно я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки", – говорит Николай Божко.

По оценкам "Схем", полученная аудиозапись в кабинете директора государственного подразделения-заказчика может указывать на причины удвоения сметы строительства уже вроде бы практически готового хранилища: "участники совещания за закрытыми дверями распределяют государственные средства и через новую непубличную закупку латают старые дыры, чтобы как можно быстрее сдать объект, как снова обещает их руководство".

"Мне кажется, что заказчик таким простым, но непутевым способом решил избежать, скажем так, этой открытости и по сути может безнаказанно тратить средства. И, соответственно, никто не будет знать, на что эти средства идут и каким образом тратятся вообще", – прокомментировал юрист "Центра противодействия коррупции" Александр Литвин.