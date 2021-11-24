Полиция и СБУ: на Киевщине усилят борьбу с нелегальными АЗС

В Киевской области уже в ближайшее время начнутся усиленные проверки АЗС. Для этого создадут специальные мобильные группы из представителей целого ряда ведомств и силовых структур.

В частности, в состав мобильных групп включат сотрудников Нацполиции, СБУ , Гоструда, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

Сколько всего будет действовать в Киевской области таких мобильных групп правоохранителей – не уточняется. Но у каждой будет конкретная территория, которую нужно отработать. Полномочия у мобильных групп достаточно большие.

Подобные мобильные группы должны быть созданы во всех областях Украины. Цель – выведение с рынка нелегальных АЗС.

Напомним, что еще в конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал крупным операторам розничного топливного рынка ликвидировать все нелегальные АЗС. Первое время это у него получалось. Однако потом началась пандемия коронавируса и про незаконные автозаправки забыли.

В результате за время карантина в Украине вновь увеличилось количество подпольных АЗС.

Ранее стало известно, что 25% бензина А-95, который продают украинские АЗС, является так называемой "бодягой".