Венесуэла провела третью деноминацию. Боливар лишился шести нулей

На фоне гиперинфляции и тяжелого экономического кризиса власти Венесуэлы провели очередную деноминацию национальной валюты боливар. Об этом пишет DW.

Фото: altcoinlog.com

Что известно

В пятницу, 1 октября, Центральный банк в Каракасе выпустил в оборот новые денежные купюры, номинал которых сокращен на шесть нулей. Тем самым суммы всех расчетов сокращены на миллион, заявил Ц Б Венесуэлы .

Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров, выпущена также монета достоинством 1 боливар. Кроме того, правительство в Каракасе намерено ввести национальную криптовалюту — «цифровой боливар».

Предыстория

Это уже третья подобная реформа в Венесуэле за последние 13 лет. В 2008 году при тогдашнем президенте страны Уго Чавесе боливар лишился трех нулей, летом 2018 года его преемник Николас Мадуро сократил номинал денежной единицы на пять нулей.

В марте текущего года Ц Б Венесуэлы сообщил о вводе в обращение новых банкнот достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.

Венесуэла уже несколько лет находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар, однако и его курс сильно упал.

феврале 2021 года Центробанк Венесуэлы сообщил, что уровень инфляции в 2020 году почти достиг 3000 процентов. В 2019 году данный показатель составил почти 9600 процентов. В последнее время буханка хлеба в Венесуэле стоила около семи миллионов боливаров.