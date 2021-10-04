Венесуэла провела третью деноминацию. Боливар лишился шести нулей

На фоне гиперинфляции и тяжелого экономического кризиса власти Венесуэлы провели очередную деноминацию национальной валюты боливар. Об этом пишет DW.

Венесуэла провела третью деноминацию. Боливар лишился шести нулей
Фото: altcoinlog.com

Что известно

В пятницу, 1 октября, Центральный банк в Каракасе выпустил в оборот новые денежные купюры, номинал которых сокращен на шесть нулей. Тем самым суммы всех расчетов сокращены на миллион, заявил Ц Б Венесуэлы.

Номинал новых банкнот составляет 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров, выпущена также монета достоинством 1 боливар. Кроме того, правительство в Каракасе намерено ввести национальную криптовалюту — «цифровой боливар».

Предыстория

Это уже третья подобная реформа в Венесуэле за последние 13 лет. В 2008 году при тогдашнем президенте страны Уго Чавесе боливар лишился трех нулей, летом 2018 года его преемник Николас Мадуро сократил номинал денежной единицы на пять нулей.

В марте текущего года Ц Б Венесуэлы сообщил о вводе в обращение новых банкнот достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров.

Венесуэла уже несколько лет находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар, однако и его курс сильно упал.

феврале 2021 года Центробанк Венесуэлы сообщил, что уровень инфляции в 2020 году почти достиг 3000 процентов. В 2019 году данный показатель составил почти 9600 процентов. В последнее время буханка хлеба в Венесуэле стоила около семи миллионов боливаров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участковРынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков
Укртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связьУкртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связь
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Блок рекламы


Похожие новости
На Ровенщине полиция провела рейд против незаконной добычи янтаряНа Ровенщине полиция провела рейд против незаконной добычи янтаря
Венесуэла проведет деноминацию боливара и сделает его цифровымВенесуэла проведет деноминацию боливара и сделает его цифровым
Венесуэла приняла национальную цифровую валюту — в оборот она поступит 1 октябряВенесуэла приняла национальную цифровую валюту — в оборот она поступит 1 октября
ДФС провела обыски в "Киевводфонде" по делу о присвоении 7 млн гривен, выделенных на ремонт бюветов и туалетовДФС провела обыски в "Киевводфонде" по делу о присвоении 7 млн гривен, выделенных на ремонт бюветов и туалетов
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Индия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести странИндия продлила пошлины на импорт г/к проката из шести стран
ГФС снова провела обыск в "Киевпасстрансе"ГФС снова провела обыск в "Киевпасстрансе"
Личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятияхЛичного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях
Прокуратура Киева провела обыски в офисах КиевзеленстрояПрокуратура Киева провела обыски в офисах Киевзеленстроя
НБУ отказался от интервенций на межбанке третью неделю подрядНБУ отказался от интервенций на межбанке третью неделю подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости