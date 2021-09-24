Китай готовится к банкротству крупнейшего застройщика в стране

Китайские власти попросили местных чиновников подготовиться к возможному краху застройщика Evergrande и найти застройщиков, которые смогут достроить дома компании. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РБК.

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Подготовка к банкротству

Чиновникам было рекомендовано собрать группы бухгалтеров и юристов для изучения финансов, связанных с деятельностью Evergrande в своих регионах. По словам источников издания, это свидетельствует о нежелании властей КНР оказывать финансовую помощь компании, обремененную крупными долгами.

Регуляторы также рекомендовали чиновникам договориться с местными государственными и частными застройщиками о возможном завершения жилых объектов Evergrande, а также подготовиться к возможным беспорядкам.

Предыстория

Общая сумма обязательств Evergrande, включая кредиторскую задолженность, составляет около 1,97 трлн юаней ($305 млрд), что соответствует примерно 2% от ВВП Китая. В начале этой недели один из крупнейших девелоперов Китая уже пропустил выплату процентов по займам двум банкам.

В середине сентября девелопер столкнулся с дефицитом ликвидности и нанял внешних консультантов для проведения крупнейшей в истории страны реструктуризации долга, сообщал Bloomberg.

Акции Evergrande выросли на 32% на торгах в Гонконге 23 сентября после того, как компания сообщила о решении выплатить купон по одному из выпусков облигаций номинированном в юанях, с погашением в 2025 году. При этом Evergrande не сообщила, будет ли платить по второму выпуску — пятилетним долларовым облигациям, по которым она 23 сентября должна выплатить купон в объеме $83,5 млн.

По обеим выпускам будет объявлен дефолт , если Evergrande не выплатит проценты в течение 30 дней после запланированных дат выплат.

Компания может реструктурировать свои долги и продолжить работу, или она может быть ликвидирована, однако в любом случае инвесторы, купившие финансовые инструменты компании, скорее всего, понесут убытки, сообщил глава отдела глобальной рыночной стратегии Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер.

«Однако в случае ликвидации китайские и глобальные инвесторы могут решить, что долговые проблемы Evergrande могут распространиться за пределы Китая», — сказал он.