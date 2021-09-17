Китай хочет присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве

Пекин выразил намерение присоединиться к экономическому соглашению, созданному в противовес Китаю. Такое намерение было объявлено через день после того, как США , Великобритания и Австралия объявили о своем историческом пакте, пишет BBC.

Пакт, известный под названием Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерство (CPTPP), был создан США для того, чтобы бороться с влиянием Китая. Однако екс-президент Дональд Трамп вышел из соглашения в 2017.

Министр торговли Китая Ван Вентао заявил, что страна подала заявку на присоединение к соглашению о свободной торговле в письме к министру торговли Новой Зеландии. Эта страна играет роль административного центра договора.

Министры также провели конференцию, на которой обсудили дальнейшие шаги Китая, заявил Ван.

Что такое CPTPP

Соглашение, которое тогда называлась Транс-тихоокеанское партнерство (TTP) получила поддержку тогдашнего президента США Барака Обамы. Оно должно было уравновесить доминирующее положение Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

После того, как США вышли из соглашения, Япония возглавила переговоры. CPTPP было подписано в 2018 году 11 странами, среди которых Австралия, Канада, Чили, Япония и Новая Зеландия.

В июле к переговорам о вступлении в соглашению присоединилась Великобритания, свою заинтересованность также выразил Таиланд.

Присоединение к CPTPP стало бы значительным толчком для Китайской экономики, особенно учитывая, что страна уже подписала другое соглашение о свободной торговле (Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство) с 14 странами в ноябре 2020.

Контекст

Заявление Китая о заявке на вступление появилось через день после того, как США , Великобритания и Австралия подписали историческое соглашение об обороне (AUKUS).

AUKUS предусматривает, что Австралия сможет использовать технологии Великобритании и США для построения собственных ядерных субмарин. Также соглашение касается других технологий, в том числе искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков, это самое значительное соглашение об обороне, подписанное Австралией за последние несколько десятилетий.