Фонд госимущества продал завод "Одессавинпром" за 235 млн гривен

Стартовая цена во время аукциона выросла почти в четыре раза.

Фонд госимущества продал завод "Одессавинпром" за 235 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua/

Фонд государственного имущества во вторник, 14 сентября, продал на аукционе целостный имущественный комплекс "Одессавинпром" на Французском бульваре в Одессе. Победителем торгов, в которых приняли участие 12 компаний, стало ООО "Каплор 7".

Об этом сообщается на сайте "Prozorro.Продажи".

Стартовая цена в ходе аукциона выросла почти в четыре раза - с 65 млн гривен до 234,9 млн гривен.

Инвестор обязан сохранить профиль деятельности (производство вин) в течение трех лет и заключить охранный договор на здание 1895 года, принадлежащее предприятию.

"Государство получило справедливую цену благодаря прозрачному аукциону, местная община будет уверена в сохранении исторического памятника, а инвестор - мотивированный развивать этот мощный актив, который перейдет в его собственность", - прокомментировал результаты аукциона глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

На заводе "Одессавинпром" работает около 200 человек. Активы предприятия находятся на пяти земельных участках общей площадью 2,7 га. Компания занимается производством коньяков и вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых".

Бенефициаром ООО "Каплор 7" указана одесситка Наталья Голуб. Она стала владельцем компании в начале сентября. По данным местного издания "Думская", она якобы связана с экс-депутатом Киевсовета Вячеславом Супруненко.

Второе место на торгах заняло ООО "Сит Борд Сервис" со ставкой 234,2 млн гривен.

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