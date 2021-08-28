Китай запретит IPO в США для компаний, работающих с персональными данными
Регуляторы КНР планируют ввести новые правила, которые запретят китайским компаниям, работающим с большим объемом конфиденциальных данных пользователей, проводить IPO в США, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Кого коснется
Правила коснутся эмитентов, желающих получить листинг за рубежом через подразделения, зарегистрированные за пределами Китая, пишет РБК.
По словам источников издания, в соответствии с новыми правилами, китайским компаниям потребуется получать официальное разрешение на IPO за рубежом от межведомственного комитета, который будет создан в ближайшие месяцы.
Новые правила листинга компаний из КНР на зарубежных рынках регулятор планирует ввести в четвертом квартале. Сейчас китайские компании не обязаны запрашивать одобрение CSRC для размещения акций на биржах в США.
Предыстория
За первые семь месяцев 2021 года объем IPO компаний из КНР достиг рекордных $12,8 млрд.
Требования по отношению к китайским предприятиям, планирующим выйти на американские рынки, ужесточаются не только в Китае.
В июле председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер предупредил о рисках инвестирования в китайские компании и попросил SEC приостановить первичные публичные размещения дочерних подразделений, которые эмитенты из КНР используют для листинга акций в США.
На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела новые требования для китайских эмитентов при размещении ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. В частности, им придется предоставлять больше данных относительно дочерних предприятий в офшорных зонах, а также более подробно раскрывать информацию о рисках для инвесторов, связанных с возможностью вмешательства китайских властей в их бизнес.
В этом году власти КНР усилили давление на компании, работающие в онлайне и IT. Это вызвало нервозность инвесторов и распродажи в китайских бумагах.
В результате к концу августа индекс NASDAQ Golden Dragon, который отслеживает торгующиеся в США китайские компании, упал примерно в два раза по сравнению с пиковыми значениями в феврале.