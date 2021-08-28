Китай запретит IPO в США для компаний, работающих с персональными данными

Регуляторы КНР планируют ввести новые правила, которые запретят китайским компаниям, работающим с большим объемом конфиденциальных данных пользователей, проводить IPO в США, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Китай запретит IPO в США для компаний, работающих с персональными данными
Фото: mind.ua

Кого коснется

Правила коснутся эмитентов, желающих получить листинг за рубежом через подразделения, зарегистрированные за пределами Китая, пишет РБК.

По словам источников издания, в соответствии с новыми правилами, китайским компаниям потребуется получать официальное разрешение на IPO за рубежом от межведомственного комитета, который будет создан в ближайшие месяцы.

Новые правила листинга компаний из КНР на зарубежных рынках регулятор планирует ввести в четвертом квартале. Сейчас китайские компании не обязаны запрашивать одобрение CSRC для размещения акций на биржах в США.

Предыстория

За первые семь месяцев 2021 года объем IPO компаний из КНР достиг рекордных $12,8 млрд.

Требования по отношению к китайским предприятиям, планирующим выйти на американские рынки, ужесточаются не только в Китае.

В июле председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер предупредил о рисках инвестирования в китайские компании и попросил SEC приостановить первичные публичные размещения дочерних подразделений, которые эмитенты из КНР используют для листинга акций в США.

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела новые требования для китайских эмитентов при размещении ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. В частности, им придется предоставлять больше данных относительно дочерних предприятий в офшорных зонах, а также более подробно раскрывать информацию о рисках для инвесторов, связанных с возможностью вмешательства китайских властей в их бизнес.

В этом году власти КНР усилили давление на компании, работающие в онлайне и IT. Это вызвало нервозность инвесторов и распродажи в китайских бумагах.

В результате к концу августа индекс NASDAQ Golden Dragon, который отслеживает торгующиеся в США китайские компании, упал примерно в два раза по сравнению с пиковыми значениями в феврале.

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