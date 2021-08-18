На Бурштынской ТЭС возник крупный пожар

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На теплоэлектростанции в городе Бурштын Ивано-Франковской области вечером 18 августа возник крупный пожар.

Для тушения пожара выехали спасатели из шести соседних городов, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"Как выяснилось, возник пожар турбины №3 на отметке 9.6 м. Привлечено 17 единиц техники и 57 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:48 пожар маслобака объемом ориентировочно 45 куб. м распространился на кабельный тоннель в котлотурбинном цехе блок № 3 ОП "Бурштынская ТЭС".

В результате пожара повреждена система пожаротушения.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Одесской области в воскресенье, 15 августа, произошел пожар на складах с зерном.