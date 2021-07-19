73% жителей столицы поддержали инициативу КГГА убрать ларьки из подземных переходов, - "Рейтинг"

Лишь 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно

73% жителей столицы поддержали инициативу КГГА убрать ларьки из подземных переходов, - "Рейтинг"
Фото: Александр Рудоманов

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Рейтинг».

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева, и только 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступают за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему «Prozorro» для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Высокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts AnalyticsВысокие цены на руду могут удержаться до конца года – Platts Analytics
ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделийГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Блок рекламы


Похожие новости
КГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центрКГГА разрешила реконструировать усадьбу Терещенко в офисный центр
КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40%
Глобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 странГлобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 стран
Vale сообщила о начале добычи медно-никелевой руды на двух подземных шахтах КанадыVale сообщила о начале добычи медно-никелевой руды на двух подземных шахтах Канады
В департаментах КГГА прошли обыски в связи с незаконным строительством возле ЛаврыВ департаментах КГГА прошли обыски в связи с незаконным строительством возле Лавры
Экс-директор предприятия КГГА получил подозрение в растрате на ремонте в "Сяйво книги"Экс-директор предприятия КГГА получил подозрение в растрате на ремонте в "Сяйво книги"
Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – КличкоИз-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко
Пенсия с 1 сентября для сельских жителей станет труднодоступнойПенсия с 1 сентября для сельских жителей станет труднодоступной
Рада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистииРада сделала первый шаг. Депутаты поддержали пакет законопроектов о налоговой амнистии
В G20 поддержали увеличение финансирования МВФВ G20 поддержали увеличение финансирования МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости