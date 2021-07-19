73% жителей столицы поддержали инициативу КГГА убрать ларьки из подземных переходов, - "Рейтинг"

Лишь 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Рейтинг».

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева , и только 9% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживают запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступают за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичной власти ввести систему «Prozorro» для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборку территорий и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.