Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера

Ранее на него подали в суд за манипулирование рынком.

Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Фото: CNET Highlights / Youtube

Американский регулятор FINRA забрал лицензию финансового брокера у Кита Хилла, известного под никами Roaring Kitty на YouTube и DeepFuckingValue на Reddit.

Об этом пишет Reuters.

Хилл был центральной фигурой в январском "бунте трейдеров" из Reddit, которые разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop на 1000%.

Теперь Хилл не имеет права выступать в качестве брокера, который покупает или продает ценные бумаги от имени клиентов, а также предоставлять платные консультации. Он был зарегистрирован как агент MML Investors Services LLC, брокерско-дилерского подразделения компании MassMutual.

В январе на Хилла подали в суд за то, что он сознательно манипулировал рынком, позиционируя себя как инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам.

Его также вызывали для дачи показаний перед финансовым комитетом Палаты представителей США, где он заявил, что не просил никого покупать или продавать акции ради собственной выгоды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Сервису Robinhood пришлось срочно привлечь $1 миллиард. Причина — «приколы» пользователей RedditСервису Robinhood пришлось срочно привлечь $1 миллиард. Причина — «приколы» пользователей Reddit
Кредитный союз отказался от лицензии по собственному желаниюКредитный союз отказался от лицензии по собственному желанию
НБУ продолжает «чистить» небанковский рынок. Аннулировал лицензии восьми компанийНБУ продолжает «чистить» небанковский рынок. Аннулировал лицензии восьми компаний
"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения
Сбербанк потерял лицензии на фондовом рынкеСбербанк потерял лицензии на фондовом рынке
18 финучреждений остались без лицензии — НБУ18 финучреждений остались без лицензии — НБУ
Укрнафту лишили лицензии на Бориславское месторождениеУкрнафту лишили лицензии на Бориславское месторождение
У четырех кредитных союзов отозвали лицензииУ четырех кредитных союзов отозвали лицензии
НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)
Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынкаНацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка
Последние новости
Подгружаем последние новости