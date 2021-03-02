Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера

Ранее на него подали в суд за манипулирование рынком.

Американский регулятор FINRA забрал лицензию финансового брокера у Кита Хилла, известного под никами Roaring Kitty на YouTube и DeepFuckingValue на Reddit.

Об этом пишет Reuters.

Хилл был центральной фигурой в январском "бунте трейдеров" из Reddit, которые разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop на 1000%.

Теперь Хилл не имеет права выступать в качестве брокера, который покупает или продает ценные бумаги от имени клиентов, а также предоставлять платные консультации. Он был зарегистрирован как агент MML Investors Services LLC, брокерско-дилерского подразделения компании MassMutual.

В январе на Хилла подали в суд за то, что он сознательно манипулировал рынком, позиционируя себя как инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам.