Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Ранее на него подали в суд за манипулирование рынком.
Американский регулятор FINRA забрал лицензию финансового брокера у Кита Хилла, известного под никами Roaring Kitty на YouTube и DeepFuckingValue на Reddit.
Об этом пишет Reuters.
Хилл был центральной фигурой в январском "бунте трейдеров" из Reddit, которые разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop на 1000%.
Теперь Хилл не имеет права выступать в качестве брокера, который покупает или продает ценные бумаги от имени клиентов, а также предоставлять платные консультации. Он был зарегистрирован как агент MML Investors Services LLC, брокерско-дилерского подразделения компании MassMutual.
В январе на Хилла подали в суд за то, что он сознательно манипулировал рынком, позиционируя себя как инвестора-любителя, хотя на самом деле был лицензированным специалистом по ценным бумагам.
Его также вызывали для дачи показаний перед финансовым комитетом Палаты представителей США, где он заявил, что не просил никого покупать или продавать акции ради собственной выгоды.