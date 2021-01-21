Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от covid-19
Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере около 2,5 млрд грн на закупку вакцины против коронавируса. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова,
Что известно о договоренности
«Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедрена стратегия проведения вакцинации», — отметила Шаталова.
Между тем Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время заключить договор с еще одним поставщиком вакцин от covid-19, сообщил министр Максим Степанов.
Что известно о вакцинах для Украины
Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля. Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8 миллионов доз вакцины от covid-19.
Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.
13 января издание The Wall Street Journal сообщил, что создана китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от covid-19 показала 50% эффективности во время испытания в Бразилии.