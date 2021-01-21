Фонд гарантирования вкладов посчитал активы "Аркады"

Банк не сможет вернуть все долги, если не вернет свой головной офис.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 января утвердил ликвидационную массу банка "Аркада", который обанкротился в прошлом году.

На сайте ФГВФЛ сообщили, что общая стоимость активов банка - 1 337,9 млн грн, из которых более миллиарда - недвижимость.

В частности, на балансе банка находится более 200 га земли для строительства и ведения сельского хозяйства возле Киева - в Буче, Броварах и Михайловке-Рубежовке. Фонд планирует выставить землю на продажу уже этой весной.

Но основным активом банка является здание бывшего главного офиса в центре Киева на Ольгинской улице и земельный участок под ней. Оценочная стоимость этих активов - более 770 млн грн, то есть 60% стоимости всех активов банка.

Учитывая, что общая сумма акцептированных требований кредиторов достигает 621 млн грн, перспектива их удовлетворения фактически зависит от того, удастся ли банку вернуть себе это здание.

Сейчас вокруг него продолжаются суды.

"Основной причиной признания банка «Аркада» неплатежеспособным в свое время был незаконный вывод этих активов из собственности банка. Фонд продолжает борьбу за эти активы, ведь именно от этого зависит своевременный и полный расчет с кредиторами банка «Аркада». Мы подали ходатайство в суд о наложении ареста на эти объекты, чтобы исключить их неправомерную передачу третьим лицам. Но, к сожалению, в январе Печерский районный суд Киева отклонил такое ходатайство Фонда. Мы продолжим борьбу за возвращение основных активов банка путем признания недействительности и неправомерности сделок по передаче их в ипотеку третьим лицам", - рассказала Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда.

Напомним, что 10 сентября 2019 года киевский застройщик "Будэволюция", связанный с "Аркадой", получил заем в размере 260 млн гривен от бывшего помощника "регионала" Николая Злочевского. В обеспечение кредита банк "Аркада" передал собственный офис (площадью 14,1 тыс. кв. м) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га). Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Это произошло 21 июля 2020 года, через десять дней он передал недвижимость в ипотеку третьему лицу. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.