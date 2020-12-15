ФГВФЛ расширит гарантии на вклады в небанковских финучреждениях

Ключевыми направлениями для Фонда гарантирования вкладов на 2021 станет разработка и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий на средства физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями. Об этом во время итоговой пресс конференции 2020 года рассказала директор-распорядительница ФГВФЛ Светлана Рекрут.

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Планы ФГВФЛ

«С июля этого года НБУ регулирует кредитные союзы и лайфовые страховые компании. Это является предпосылкой для того, чтобы они стали членами системы гарантирования и вкладчики, назовем их «вкладчиками», имели право на возмещение в случае чего", - заявила Рекрут.

По ее словам, главная задача Фонда на 2021 года - это разработать нормативно-правовую базу под единую систему обеспечения небанковских финансовых учреждений и определиться с датой введения. И собственно перейти к дорожной карте внедрения этой системы гарантирования.

Небанковский рынок

По состоянию на декабрь на рынке небанковских финучреждений действовало 322 кредитных союза (в октябре - 327), членами которых являются 443 тыс. человек. Из них - 19,2 тыс. человек имеют депозитные счета на сумму чуть более 1,4 млрд грн. При этом средний размер вклада составляет 73,8 тыс. грн.

Страховых компаний на рынке 214, но страховщиков, которые занимаются исключительно страхованием жизни - только 19. Застрахованные в них 56 млн человек, резервы по страхованию жизни которых составляют около 11,9 млрд грн.

Для сравнения, участниками Фонда гарантирования на начало ноября является 73 банка (кроме Ощада), которые имеют на своих счетах 575,1 млрд грн, а возможная сумма возмещения по вкладам достигает 334,5 млрд грн.

Подробности новой системы гарантирования ФГВФЛ обнародует уже в начале 2021 года.

«Мы плодотворно работаем с Национальным банком по разработке этой модели и в ближайшее время, надеюсь в I квартале, мы представим концепцию со всеми деталями участия небанковских финучреждений в системе обеспечения», - сказала Светлана Рекрут.

Напомним

В ноябре количество действующих банков не изменилось, а количество небанковских финучреждений уменьшилось на 8.

Сейчас небанковский рынок насчитывает 191 рисковых (non-life) (было 194) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 302 (было 303) ломбардов, 322 (было 324) кредитных союзов, 146 (было 147) лизинговых компаний, 1025 (было 1026) финансовых компаний, 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.