ArcelorMittal улучшила прогнозы по железной руде

ArcelorMittal улучшила прогнозы по железной руде

Как сообщает Dow Jones, компания ArcelorMittal заявила, что объемы поставок железной руды в третьем квартале оказались лучше ожиданий, и повысила прогноз по поставкам железной руды по рыночным ценам на год.

Прежде всего, прогноз по посткам был повышен в связи с увеличением производства на своем предприятии ArcelorMittal Mines Canada. Базирующаяся в Люксембурге компания заявила, что теперь ожидает, что поставки железной руды по рыночной цене в 2020 году в целом будут стабильными на уровне 2019 года. Компания прогнозировала снижение на 5%.

Поставки железной руды по рыночной цене в третьем квартале выросли до 9,8 млн тонн, что на 7,5% больше, чем во втором квартале, поскольку перебои в поставках на предприятии AMMC, связанные с Covid-19, уменьшились.

ArcelorMittal заявила, что в третьем квартале этого года добыла в общей сложности 14,8 млн тонн железной руды, что на 8,9% больше, чем в предыдущем квартале.

МинПром по материалам МеталлТорг

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