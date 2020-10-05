Сергей Наумов назначен председателем правления Ощадбанка

Наблюдательный совет Ощадбанка официально назначила Сергея Наумова председателем правления. Об этом сообщила пресс служба банка.

Сергей Наумов назначен председателем правления Ощадбанка
Фото: finclub.net

Что известно о назначении

2 октября наблюдательный совет Ощадбанка на своем заседании принял два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 на эту должность Сергея Наумова.

Таким образом завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя Ощадбанка, который состоялся ранее в этом году.

«Считаем, что в лице Сергея Наумова мы нашли профессионального руководителя банковского учреждения, который продолжит реализацию планов по преобразованию Ощадбанка на высокоэффективный институт, заинтересует инвесторов и сохранит лояльность миллионов украинский», — отметила председатель наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апина.

Передача полномочий

Передача полномочий новому руководителю продлится 30 дней.

«Процесс смены главы правления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме», — заверили в банке.

Что известно о Сергее Наумове

Сергей Наумов имеет высшее техническое и экономическое образование, а также в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия).

Общий стаж его работы в банковской сфере составляет 25 лет.

Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзен Банке, УкрСиббанке, Правэкс банке, Пиреус банке. В последних трех банках Сергей Наумов работал на должности председателя правления всего более 10 лет.

До этого в течение 6,5 лет банк возглавлял Андрей Пышный. За это время ему удалось превратить финансовый институт с устаревшей Ощадкассы в одного из лидеров банковского рынка Украины.

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