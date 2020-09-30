Полиция задержала 8 человек за блокирование строительства на Подоле с целью завладения жилкомплексом

Правоохранители задержали организатора и семерых участников преступной группы. Злоумышленники препятствовали выполнению строительных работ, требуя от застройщика продать им жилой объект по сниженной цене. За содеянное сообщники могут провести за решеткой до десяти лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

Как сообщается, задержанным участникам организованной группы сообщено о подозрении в препятствовании законной хозяйственной деятельности на объекте строительства и ограничения доступа к нему, причинившее крупный ущерб (ч. 3 ст. 206 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года 46-летний киевлянин разработал преступный план получения в собственность по заниженной стоимости объекта строительства жилого дома с офисными помещениями и паркингом на ул. Вознесенский спуск в Подольском районе столицы.

По данным KV речь идет о столичном ЖК "Подол Град Vintage".

Реализуя замысел, мужчина организовал преступную группу, участники которой разместили палатку рядом с единственным въездом на территорию строительства для того, чтобы блокировать работу строительной техники и рабочих.

Согласно сообщению, таким образом в период с декабря 2018 по декабрь 2019 года, осуществляя круглосуточное дежурство в палатке, злоумышленники препятствовали проведению строительства на указанном объекте.

Отмечается, что одновременно с этим организатор преступления во время встреч с представителем строительной компании сообщил, что он инициировал указанные действия с целью остановки любых строительных работ и будет в дальнейшем блокировать их осуществление, поскольку желает выкупить этот объект по заниженной стоимости.

Сообщается, что своими действиями злоумышленники нанесли ущерб субъекту хозяйствования на сумму более чем 1,8 млн гривен.

“Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018-го года осуществляла противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью дальнейшей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле строительства ”, – рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Также он сообщил, что во время санкционированных обысков по месту жительства членов группировки были обнаружены и изъяты крупная сумма денежных средств как в национальной валюте, так и в долларах, черновые записи и гаджеты, которые подтверждают незаконную деятельность задержанных.

По словам главы столичной полиции, сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Вознесенский спуск на Подоле в последние годы – частый свидетель протестов и столкновений за лакомый участок земли. Здесь возводят жилой комплекс “Подол Град Vintage”. Застройщик уверяет: строительство законно, а протестные акции имеют под собой скрытую подоплеку – все акции, в том числе в судах и органах власти, заказывает собственник соседнего участка.