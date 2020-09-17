Забастовка шахтеров угрожает полной потерей рынков сбыта – КЖРК

Остановка производства уже вызвала обращения европейских потребителей продукции предприятия ПАО "Криворожский железорудный комбинат" по поводу несоблюдения условий заключенных контрактов, а также является угрозой потери рынков сбыта в пользу других поставщиков со слабой перспективой их возвращения. Об этом заявили в пресс-службе ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК).



От имени администрации с целью разрешения трудового конфликта, а также предотвращения распространения слухов и фальсификаций пресс-служба КЖРК решила проинформировать работников предприятия, руководителей профсоюзов, руководство страны, жителей Кривого Рога и граждан Украины о ситуации, сложившейся на предприятии, приняты меры и состояние переговоров с рабочими шахт.



По состоянию на 16 сентября группа горняков шахт "Родина" (76), "Октябрьская" (25), "Гвардейская" (34) и "Терновская" (49) в количестве 184-х человек по собственному почину и в нарушение трудового распорядка остаются в подземных выработках.



Среди требований шахтеров повышение заработной платы, увольнение руководства, возвращение льготного стажа по спискам № 1 и № 2 и пресечение нарушений при аттестации.



В пресс-службе КЖРК акцентировали внимание на том, что письменные требования от трудового коллектива к администрации предприятия не поступали и, соответственно, отказов по выполнению любых письменных требований трудового коллектива администрация не заявляла, в соответствии с действующим законодательством, действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не являются.



"Кроме того, законом прямо предусмотрено (статья 24 первая часть), что запрещается проведение забастовки при условии, что прекращение работниками работы создает угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде или препятствует предотвращению стихийного бедствия, аварий, катастроф", - отметили в пресс-службе КЖРК.



Там напомнили, что администрация предприятия по собственной инициативе приняла и обнародовала "Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, в связи с оставлением в подземных условиях труда после окончания рабочей смены". В документе администрация в одностороннем порядке заявила о готовности урегулирования конфликта.



Согласно Меморандуму, был издан приказ №3850 от 10.09.2020 "О повышении тарифных ставок и должностных окладов с 01.09.2020 года" от 10% до 25%. Согласно приказу №3864 от 11.09.2020 дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.



С целью дальнейшего урегулирования администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" направила обращение к председателю первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" и к председателю первичной организации Профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины ПАО "Криворожский железорудный комбинат" с предложением создания совместной комиссии для пересмотра систем оплаты труда.



В КЖРК подчеркнули, что дальнейшее пребывание протестующих в подземных выработках без фактического намерения путем конструктивного диалога с администрацией в определенном законодательством Украины порядке решить конфликт не только подвергает опасности работников предприятия, но также создает последствия, которые будут длительный период негативно влиять на работу, снижать способность предприятия выполнять свои финансовые обязанности.

