Антимонопольный комитет завел дело на ROSHEN

Группа компаний злоупотребляла монопольным положением на рынке патоки.

Антимонопольный комитет завел дело на ROSHEN
Фото: www.roshen.ua

Антимонопольный комитет начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний ROSHEN, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Самыми крупными отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы ROSHEN. Группа ROSHEN в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке", - говорится в сообщении.

По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа ROSHEN в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик.

Так, в 2019 году, усилив власть на рынке в связи с запретом импорта из РоSSийской Федерации сиропов из патоки, группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом отмечается, что в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил оснований для повышения цен этой группы.

В АМКУ отмечают, что такие действия ROSHEN по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентам на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

Напомним, осенью 2019 года экс-президент и действующий нардеп Петр Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.

Корпорация Roshen имеет фабрики в Виннице, Киеве и Кременчуге. Ранее у компании также было предприятие в Мариуполе, которое было закрыто зимой 2014 года и впоследствии ликвидировано. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, РоSSии (арестованы) и Литве.

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