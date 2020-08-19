Иран интенсивно наращивает производство DRI

Иран интенсивно наращивает производство DRI

Производство DRI (железа прямого восстановления) в Иране увеличилось на 12% в в течение первых четырех месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 июля) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает IRIB, за четыре месяца этого года в Иране было произведено более 10,581 млн тонн DRI, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 9,468 млн  тонн.

Как сообщалось ранее, производство железа прямого восстановления в Иране также выросло на 12% в течение первого квартала текущего года (20 марта - 20 июня) по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В первом квартале этого года произведено более 8,213 млн тонны DRI.

Согласно данным, опубликованным Иранской ассоциацией производителей стали (ISPA), производство железа прямого восстановления в Иране выросло на 6%, до 27,907 млн тонн в прошлом иранском календарном году (завершившемся 19 марта) с 26,359 млн тонн в предыдущем году.

Экспорт губчатого железа из страны за последний год также вырос на 77%.

Между тем, потребление губчатого железа в стране увеличилось на 4%, до 26,965 млн тонн с 25,826 млн тонн в год.

За последний иранский год в стране были запущены три проекта мощностью 800 тыс. тонн каждый.

Иран уступает только Индии в мире по объему производства DRI. Страна является 10-м крупнейшим производителем стали в мире.

МинПром по материалам steelland.ru

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