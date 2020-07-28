Фискалы Киевщины изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Сотрудники налоговой милиции Киевщины изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольных напитков. Общая сумма изъятых ликероводочных изделий составляет более 5 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГНС в Киевской области.

“Неустановленные лица осуществляли транспортировку крупной партии незаконно изготовленных алкогольных напитков грузовыми автомобилями для их дальнейшей реализации на территории Киевской области”, – сказано в сообщении.

При обысках в трех грузовых авто было изъято из незаконного оборота более 60 тыс. бутылок алкогольных напитков разных торговых марок, общим объемом около 30 тыс. литров и стоимостью более 5 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению мест изготовления, хранения и реализации указанного алкоголя, а также причастных к этому лиц.

Напомним, в июне 2020 года поступления от платы за лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в Киевской области составили 4,9 млн гривен. Это на 849 тыс. гривен или 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.