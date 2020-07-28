Фискалы Киевщины изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Фискалы Киевщины изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Сотрудники налоговой милиции Киевщины изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольных напитков. Общая сумма изъятых ликероводочных изделий составляет более 5 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГНС в Киевской области.

“Неустановленные лица осуществляли транспортировку крупной партии незаконно изготовленных алкогольных напитков грузовыми автомобилями для их дальнейшей реализации на территории Киевской области”, – сказано в сообщении.

При обысках в трех грузовых авто было изъято из незаконного оборота более 60 тыс. бутылок алкогольных напитков разных торговых марок, общим объемом около 30 тыс. литров и стоимостью более 5 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению мест изготовления, хранения и реализации указанного алкоголя, а также причастных к этому лиц.

Напомним, в июне 2020 года поступления от платы за лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в Киевской области составили 4,9 млн гривен. Это на 849 тыс. гривен или 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: news.bigmir.net


Александр Кравченко, КиевВласть

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