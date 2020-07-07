Codelco сокращает персонал рудника El Teniente

Codelco сокращает персонал рудника El Teniente

Чилийская Codelco заявила о временной остановке обустройства нового уровня выработки на своем ведущем руднике El Teniente, как ответ на необходимость борьбы с распространением коронавирусной пандемии. В результате данной меры персонал на объекте будет сокращен до 4500 человек.

Также компания сообщила, что сохранит ранее установленный режим смен "14 дней работы/14 дней отдыха" с целью защиты горняков.

Ранее сообщалось, что, несмотря на приостановку работы ряда предприятий вследствие карантина, производство меди в Чили пока не снижается, вопреки опасениям правительства.

Наоборот, согласно данным государственной комиссии по меди Cochilco, в мае текущего года в стране было получено 492,5 тыс. т меди в концентрате, что на 1% больше, чем в том же месяце 2019 г. А за пять месяцев в целом объем производства составил около 2,4 млн т, на 3,9% больше, чем год назад.


МинПром по материалам МеталлТорг

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