Налоговики Киевщины предупредили об орудующих от их имени мошенниках

На Киевщине активизировались мошенники, которые звонят объектам хозяйствования и от имени руководства налоговой службы требуют перечислить средства на банковские счета. В налоговой службе призвали сообщать о таких случаях правоохранителям.

Об этом KV сообщили в пресс-службы ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области.

“Неустановленные лица звонят субъектам хозяйствования с номера 0954446766 и от имени руководства налоговой службы требуют перечислить средства на банковские счета. Такие действия квалифицируются как мошенничество и умышленная дискредитация налоговых органов”, – говорится в сообщении.

Налоговики столичного региона обратились к налогоплательщикам с просьбой проверять информацию и не перечислять деньги.

“В случае, если вы получили такой звонок, обращайтесь к нам по телефонам 044 200 37 93 и 044 200 37 50, а также в подразделения Национальной полиции по телефону 102”, – добавили в ГНС.

Напомним, что за три месяца текущего года в местные бюджеты уплачено почти 367 млн гривен платы за землю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп прироста составляет 11%, что в денежном выражении составляет 36 млн гривен.

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